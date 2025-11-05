Майя Ломидзе: у зимнего отдыха в Дагестане блестящие перспективы

Исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе сообщила "Вестнику Кавказа" о росте интереса россиян к зимнему отдыху в Дагестане и выразила уверенность в том, что это направление сможет стать традиционным для внутреннего туризма зимой.

Дагестан имеет все возможности стать точкой притяжения российских туристов в зимний период – об этом в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" рассказала исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе.

"Дагестан воспринимается обычно как скорее пляжное и экскурсионное направление отдыха. При том, что в республике абсолютно неисчерпаемый диапазон возможностей и гастрономического туризма, и познавательного, и семейного, зимой туристическая активность там все-таки затихала. Казалось, что если нет моря, то все остальное зимой в Дагестане уже не интересно. Но в этом году ситуация изменилась", - прежде всего сказала она.

"Сейчас туроператоры предлагают как вариант отдыха зимний Дагестан. Я считаю, что перспективы у этого направления довольно неплохие, если не сказать блестящие. Во-первых, приятная цена. Как мы уже поняли, цена имеет большое значение для наших туристов. Во-вторых, это новая возможность отдыха: с одной стороны, привычный регион, потому что Дагестан стал уже массовым направлением, но с другой стороны, в совершенно другом антураже", - сообщила Майя Ломидзе.

"Можно сравнить с историей открытия Сочи зимой. В свое время Сочи зимой никто не воспринимал как место для отдых, к зимнему сезону все останавливалось. Даже появления новых объектов после Олимпиады было недостаточно. Горнолыжка вытягивала, но сам Сочи не заполнялся практически", - напомнила исполнительный директор АТОР.

"Сейчас у Дагестана есть возможность сделать себе круглогодичный туристический продукт. В зимний период это будут экскурсионные туры, гастрономический туризм, интерактивы и невероятная красота, потому что Дагестан прекрасен в любой сезон и в любое время года. Я думаю, это будет такой продукт, который закрепится на рынке", - подчеркнула Майя Ломидзе.

Говоря о южнокавказских направлениях зимнего отдыха россиян, она отметила нереализованный потенциал. "Азербайджан, Армения, Грузия, Абхазия не вошли в топ-5 самых популярных направлений зимнего сезона. Абхазия довольно популярная, зимние возможности у нее неплохие, но не в топ-5. Грузию, Армению, Азербайджан продают практически все туроператоры, однако емкость в организованном сегменте пока не существенная – это направления в основном для самостоятельного бронирования", - пояснила исполнительный директор АТОР.