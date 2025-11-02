АТОР: турпоток в Абхазию растет

В Абхазии увеличивается количество туристов, этому способствует развитие туристической инфраструктуры, появление новых кафе, работа гидов. Об этом рассказал вице-президент АТОР.

Поток туристов из России в Абхазию растет, сообщил вице-президент АТОР Сергей Ромашкин.

"Туристические места становятся лучше, удобнее для туристов. Выстраивается работа и в рамках работы гидов, и общественное питание развивается, появляется много ресторанов"

– Сергей Ромашкин

Если десять лет назад туристам в Абхазии не хватало мест общепита, то сейчас на курортах республике возросло число кафе, не возникает проблем и в межсезонье – прежде кафе в Абхазии часто закрывались по окончании летнего сезона.

Турпоток Абхазии складывается не только из тех, кто приезжает на отдых, но и из однодневных туристов. В день в Абхазию с экскурсиями приезжает несколько тысяч человек. Приехав на день и познакомившись с Абхазией, эти туристы в перспективе могут вернуться в республику уже на длительный отдых, отметил вице-президент АТОР, передает радио Sputnik.