Грузия и США обсудили в Вашингтоне будущее отношений

На фоне замороженного стратегического партнерства Грузия и США провели в Вашингтоне переговоры. Тбилиси выразил заинтересованность в нормализации отношений.

В Вашингтоне прошли переговоры между заместителем министра иностранных дел Грузии Лашей Дарсалия и старшим сотрудником Бюро Госдепа США по Европе и Евразии Бренданом Ханраханом. О встрече сообщил грузинский МИД.

На встрече также присутствовали посол Грузии в США Тамар Талиашвили и заместитель помощника госсекретаря США Соната Коултер. Стороны обсудили текущую ситуацию в регионе Южного Кавказа.

Ключевой темой переговоров стало состояние грузино-американских отношений. Представители Грузии подтвердили заинтересованность в нормализации диалога и возрождении стратегического партнерства с Соединенными Штатами.

Напомним, что США в период Администрации Джо Байдена заморозили стратегическое партнерство с Грузией (осень 2024 года). В Госдепе это решение объяснили действиями грузинских властей, включая отсрочку рассмотрения вопроса о старте переговоров с ЕС и евроинтеграции, а также разгон мирных акций протеста.