Нетаньяху и Уиткофф обсудили урегулирование в Газе

Биньямин Нетаньяху
© Фото: Сайт президента России
Глава правительства Израиля Биньямин Нетаньяху обсудил урегулирование в секторе Газа со Стивом Уиткоффом. Стороны также затронули ситуацию в Иране.

В Иерусалиме прошла встреча главы правительства Израиля Биньямина Нетаньяху и спецпосланника Дональда Трампа Стива Уиткоффа. Стороны обсудили урегулирование в секторе Газа, а также затронули иранскую эскалацию последних дней. 

Нетаньяху снова озвучил основные требования Израиля: разоружение ХАМАС, демилитаризация Газы, а также достижение всех целей войны до начала восстановления сектора. 

Премьер Израиля также подчеркнул, что еврейское государство не допустит интеграции в управленческий аппарат сектора структур Палестинской национальной администрации. Нетаньяху также сообщил о фактах сокрытия вооружения палестинскими радикалами с использованием мешков БАПОР. 

Стороны также обсудили вопросы, связанные с Ираном. По словам Нетаньяху, союзникам – Израилю и США – не стоит полагаться на обещания Тегерана.

