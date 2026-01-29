Нетаньяху и Уиткофф обсудили урегулирование в Газе

В Иерусалиме прошла встреча главы правительства Израиля Биньямина Нетаньяху и спецпосланника Дональда Трампа Стива Уиткоффа. Стороны обсудили урегулирование в секторе Газа, а также затронули иранскую эскалацию последних дней.
Нетаньяху снова озвучил основные требования Израиля: разоружение ХАМАС, демилитаризация Газы, а также достижение всех целей войны до начала восстановления сектора.
Премьер Израиля также подчеркнул, что еврейское государство не допустит интеграции в управленческий аппарат сектора структур Палестинской национальной администрации. Нетаньяху также сообщил о фактах сокрытия вооружения палестинскими радикалами с использованием мешков БАПОР.
Стороны также обсудили вопросы, связанные с Ираном. По словам Нетаньяху, союзникам – Израилю и США – не стоит полагаться на обещания Тегерана.