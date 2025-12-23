Власти Казахстана определились с местом строительства второй АЭС

Вторую казахстанскую АЭС построят в Жамбылском районе Алматинской области, говорится в постановлении правительства, подписанном премьер-министром Казахстана Олжасом Бектеновым.
"Принять решение о строительстве ядерной установки "Вторая атомная электрическая станция" (далее – ядерная установка) и районе строительства ядерной установки – Жамбылский район Алматинской области"
- постановление правительства
Первую АЭС в Казахстане российская госкорпорация "Росатом" уже строит рядом с поселком Улкен на озере Балхаш, напоминает Sputnik Казахстан.
Ранее мы писали о том, что в Казахстане выбрали название для первой в стране атомной электростанции, которую построит консорциум под руководством Росатома. Она получит наименование "Балхаш", рассказали в Агентстве по атомной энергии республики.Этот вариант поддержали большинство участвовавших в выборе жителей страны. Кроме того, он укладывается в рамки общемировой практики наименования атомных объектов по географическому признаку.