АЭС "Балхаш" в Казахстане будут обслуживать профессионалы

Выпускники филиала МИФИ, работающего в казахстанском мегаполисе Алматы, будут досконально знать первую казахстанскую атомную электростанцию "Балхаш" – они получат все нужные знания у российских специалистов.

Студенты алматинского филиала Московского инженерно-физического института (МИФИ), проходя практику на строительной площадке будущей первой АЭС в Казахстане, к моменту ее запуска будут знать станцию "до последнего винта", заявил главный редактор журнала "Геоэнергетика.Инфо" Борис Марцинкевич.

Уровень подготовки будущих атомщиков не вызывает сомнений, как и организация самого строительства первой казахстанской атомной электростанции, которое ведет международный консорциум во главе с российским "Росатомом", отметил Марцинкевич, передает Sputnik Казахстан.

Напомним, ранее мы писали о том, что Россия и Узбекистан договорились совместно готовить специалистов для будущей атомной станции, получать образование они будут в школе при МИФИ в Ташкенте. В октябре в столице Узбекистана заработала "Передовая инженерная школа" при филиале МИФИ, а ее первые 20 студентов получают знания по технологии ядерных процессов, нанотехнологиям, фотоэнергетике и радиационному мониторингу.

Также по ядерным специальностям откроется магистратура, а уже в будущем 2026 году узбекские студенты смогут проходить стажировки в России, на предприятиях "Росатома".