Россия готовится к тендеру на создание АЭС в Саудовской Аравии

Подготовку к участию в тендере на строительство атомной электростанции уже ведет российская сторона. Москва также готова поставлять Эр-Рияду СПГ.

Москва готовится к участию в конкурсе на создание АЭС в Саудовской Аравии, сообщил вице-премьер РФ Александр Новак.

"И здесь предлагаем саудовским партнерам совместную работу"

– Александр Новак

По его словам, конкретные даты пока не установлены, это предстоит сделать саудовской стороне. А вот условия участия и список страны, которые намерены участвовать в отборе, уже известны. Поэтому, добавил Новак, работают над тендерной документацией.

Кроме того, вице-премьер рассказал, что Россия готова вести поставки СПГ в Саудовскую Аравию, если королевство заинтересуется такой перспективой. Возможность участия саудовских компаний в российских СПГ-проектах, уточнил он, не обсуждалось.