Первая АЭС Казахстана будет называться "Балхаш"

В Казахстане выбрали название для первой в стране атомной электростанции, которую построит консорциум под руководством Росатома. Она получит наименование "Балхаш".

Итоги стали известны после финального заседания конкурсной комиссии. Конкурс выиграло название "Атомная электростанция "Балхаш"".

В сообщении указано, что этот вариант поддержали большинство участвовавших в выборе жителей страны. Кроме того, он укладывается в рамки общемировой практики наименования атомных объектов по географическому признаку – станция будет построена на озере Балхаш.

Стоит отметить, что АЭС "Балхаш" будет построена международным консорциумом под руководством Росатома.