Вестник Кавказа

Первая АЭС Казахстана будет называться "Балхаш"

Первая АЭС Казахстана будет называться "Балхаш"
© Фото: Вера Ромашкина/ “Вестник Кавказа“
В Казахстане выбрали название для первой в стране атомной электростанции, которую построит консорциум под руководством Росатома. Она получит наименование "Балхаш".

Выбор названия для первой АЭС завершился в Казахстане – станция будет называться "Балхаш", рассказали в Агентстве по атомной энергии республики.

Итоги стали известны после финального заседания конкурсной комиссии. Конкурс выиграло название "Атомная электростанция "Балхаш"".

В сообщении указано, что этот вариант поддержали большинство участвовавших в выборе жителей страны. Кроме того, он укладывается в рамки общемировой практики наименования атомных объектов по географическому признаку – станция будет построена на озере Балхаш.

Стоит отметить, что АЭС "Балхаш" будет построена международным консорциумом под руководством Росатома.

Читайте нас в
Читайте нас в Yandex Zen Дзен Читайте нас в Яндекс новости Новости Наш канал в Telegram Telegram
765 просмотров

Вам может быть интересно

Видео

Все видео





Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.