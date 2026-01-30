Дмитриев и Уиткофф провели переговоры в Майами

Спецпредставитель президента России Кирилл Дмитриев провел переговоры со спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом – по словам последнего, они прошли продуктивно.

Сегодня в Майами состоялись переговоры специального представителя президента РФ, главы РФПИ Кирилла Дмитриева и спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа, об их итогах американский дипломат написал на своей странице в социальной сети.

"Сегодня во Флориде специальный посланник России Кирилл Дмитриев провел продуктивные и конструктивные встречи в рамках посреднических усилий США по продвижению мирного урегулирования украинского конфликта"

– Стивен Уиткофф

Представитель американской стороны пояснил, что состоявшиеся переговоры дают надежду на то, что российская сторона ведет работу над обеспечением мира на Украине. Уиткофф также выразил благодарность президенту США Дональду Трампу, который, по его словам, сыграл "решающую роль в поиске прочного и долгосрочного мира".

Уточняется, что США на переговорах представляли также бизнесмен, зять президента США Джаред Кушнер, глава Минфина Скотт Бессент и комиссар Федеральной службы по закупкам управления общих служб США, старший советник Белого дома Джош Грюнбаум.

Чуть позже своей оценкой прошедшей встречи поделился Кирилл Дмитриев. По его словам, встреча "по миротворчеству" была "конструктивной".

"Продуктивное обсуждение также в рамках американо-российской экономической рабочей группы"

– Кирилл Дмитриев