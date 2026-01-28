Это историческое решение – Саар о признании КСИР террористической организацией

В Израиле выразили поддержку решению ЕС признать Корпус стражей исламской революции (КСИР) террористической организацией.

В Израиле приветствуют решение глав МИД стран ЕС внести КСИР в европейский список террористических организаций, такое заявление сделал глава израильского внешнеполитического ведомства Гидеон Саар, комментируя недавнее распоряжение Брюсселя.

Кроме того, министр назвал это решение историческим и заявил о том, что Тель-Авив приложил много усилий для его достижения.

"Это – важное и историческое решение. На протяжении многих лет Израиль работал, в последние недели - особенно интенсивно, для достижения этого результата"

– Гидеон Саар

По его словам, объявление КСИР террористической организацией нанесет серьезный урон, который не даст ему далее продолжать свою деятельность и не позволит больше контролировать огромную часть иранской экономики.

Напомним, ранее глава европейской дипломатии Кая Каллас сообщила о решении глав МИД стран Евросоюза признать Корпус стражей исламской революции (КСИР) террористической организацией.