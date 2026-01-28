Имена погибших во время протестов в Иране будут опубликованы – Пезешкиан

Распоряжение о публикации имен погибших во время массовых акций протеста в Иране было отдано президентом страны Масудом Пезешкианом.

Президент Исламской Республики Иран Масуд Пезешкиан передал чиновникам распоряжение о публикации имен людей, погибших во время массовых протестов, начавшихся в конце декабря и переросших в беспорядки в первые недели января. Об этом сообщил заместитель руководителя пресс-службы Администрации иранского президента Мехди Табатабаи в социальной сети X (Twitter).

"По распоряжению президента имена и данные всех жертв недавних трагических событий будут опубликованы"

– Мехди Табатабаи

Также чиновник сообщил о разработанных методиках избежания дезинформации. А сам шаг обнародования имен был назван реакцией на "фальсификации и манипуляции с данными".