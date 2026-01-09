Баку и Пекин обсудили энергетическое сотрудничество

Представители азербайджанской SOCAR и китайской СITIC Construction провели встречу для обсуждения совместных проектов в энергетической сфере.
Президент SOCAR Ровшан Наджаф встретился с председателем совета директоров компании CITIC Construction Co., Ltd. Ян Цзяньцянем, сообщают азербайджанские СМИ.
В ходе встречи стороны обсудили возможности сотрудничества между SOCAR и CITIC Construction и наметили планы предстоящих совместных проектов.
В частности, был рассмотрение вопрос организации совместных предприятий, развития проектов в энергетической инфраструктуре.
В финале встречи было заключено рамочное соглашение для рассмотрения потенциальных возможностей сотрудничества.