Вестник Кавказа

Баку и Пекин обсудили энергетическое сотрудничество

Баку и Пекин обсудили энергетическое сотрудничество
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Представители азербайджанской SOCAR и китайской СITIC Construction провели встречу для обсуждения совместных проектов в энергетической сфере.

Президент SOCAR Ровшан Наджаф встретился с председателем совета директоров компании CITIC Construction Co., Ltd. Ян Цзяньцянем, сообщают азербайджанские СМИ.

В ходе встречи стороны обсудили возможности сотрудничества между SOCAR и CITIC Construction и наметили планы предстоящих совместных проектов.

В частности, был рассмотрение вопрос организации совместных предприятий, развития проектов в энергетической инфраструктуре.

В финале встречи было заключено рамочное соглашение для рассмотрения потенциальных возможностей сотрудничества.

Читайте нас в
Читайте нас в Yandex Zen Дзен Читайте нас в Яндекс новости Новости Наш канал в Telegram Telegram
545 просмотров

Вам может быть интересно

Видео

Все видео





Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.