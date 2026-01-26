Вестник Кавказа

Памятники Кавказской Албании изучат в Кельбаджаре

Памятники Кавказской Албании изучат в Кельбаджаре
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Исследователи изучат исторические памятники времен Кавказской Албании в Кельбаджаре. В работе будут участвовать специалисты Институт истории и этнологии, а также Института философии и социологии.

Президент Национальной академии наук Азербайджана, академик Иса Габиббейли заявил, что в Кельбаджаре будут проведены научные изыскания по изучению памятников Кавказской Албании. 

Как отметил академик Габиббейли, Институт истории и этнологии значительно продвинулся в изучении Западного Азербайджана. По информации Габиббейли, в работе также участвует Институт философии и социологии, который использует достижения в сфере искусственного интеллекта. 

Президент Национальной академии наук Азербайджана подчеркнул, что Институт истории и этнологии и Институт востоковедения обладают большими возможностями для восстановления исторической карты региона. 

Отметим, что Кавказская Албания является древним государством, которое возникло в конце II — середине I веков до н. э. и просуществовало до VIII века. Оно охватывало территории современных Азербайджана, Грузии и Дагестана.

Читайте нас в
Читайте нас в Yandex Zen Дзен Читайте нас в Яндекс новости Новости Наш канал в Telegram Telegram
810 просмотров

Вам может быть интересно

Видео

Все видео





Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.