Памятники Кавказской Албании изучат в Кельбаджаре

Исследователи изучат исторические памятники времен Кавказской Албании в Кельбаджаре. В работе будут участвовать специалисты Институт истории и этнологии, а также Института философии и социологии.

Президент Национальной академии наук Азербайджана, академик Иса Габиббейли заявил, что в Кельбаджаре будут проведены научные изыскания по изучению памятников Кавказской Албании.

Как отметил академик Габиббейли, Институт истории и этнологии значительно продвинулся в изучении Западного Азербайджана. По информации Габиббейли, в работе также участвует Институт философии и социологии, который использует достижения в сфере искусственного интеллекта.

Президент Национальной академии наук Азербайджана подчеркнул, что Институт истории и этнологии и Институт востоковедения обладают большими возможностями для восстановления исторической карты региона.

Отметим, что Кавказская Албания является древним государством, которое возникло в конце II — середине I веков до н. э. и просуществовало до VIII века. Оно охватывало территории современных Азербайджана, Грузии и Дагестана.