Азербайджан заработал свыше $160 млн на экспорте хлопка

Поставки хлопка принесли Азербайджану более $160 млн за прошлый год. Поставки составили около 5% от общего объема экспорта.

Азербайджан экспортировал хлопка за границу на более чем $160 млн в прошлом году. Общий объем поставок составил более 111 тыс т, информирует Государственный таможенный комитет.

По данным ведомства, стоимость экспорта упала на 9%, объем экспорта снизился почти на 5%. В общей структуре ненефтяного экспорта АР хлопок порядка 5%.

Отметим, что торговый оборот Азербайджана в прошлом году составил более $49 млрд, что на 4% превышает показатели 2024 года. При этом доля экспорт и импорта поделена почти в равных долях: $25 млрд составил экспорт, $24 млрд – импорт.