Трамп провел телефонный разговор с временным президентом Сирии, заявив журналистам после, что в регионе "все складывается очень хорошо".

Президент США Дональд Трамп одобрил политику правительства переходного периода Сирии, о чем американский лидер заявил журналистам после телефонного разговора с временным президентом Арабской Республики Ахмедом аш-Шараа.

"У меня состоялась замечательная беседа с весьма уважаемым президентом Сирии, и мы обсудили все вопросы, касающиеся Сирии и этого региона. (…) Все складывается очень хорошо, поэтому мы очень этому рады"

– Дональд Трамп

Сирийское государственное информационное агентство SANA заявило, что позиция Дамаска построена на стремлении к территориальному единству и национальному суверенитету. Также медиа подчеркнуло высокую оценку, данную действиям временного правительства в отношении " интеграции вооруженных сил, включая Сирийские демократические силы (СДС), в официальные институты".

Напомним, что ранее сирийская армия начала наступательные действия против СДС, некогда поддерживаемых Вашингтоном. Курдское ополчение было вытеснено из городов Ракка и Дейр-эз-Зор на северо-востоке страны. Международные СМИ со ссылками на источники внутри населения данных частей Сирии отметили неоднозначность реакции жителей, часть из которых выразили воодушевление от произошедшего, в то время как некоторые отнеслись с опасением из-за потенциала возобновления межконфессиональных разногласий и насильственных действий в адрес алавитского и друзского населения Арабской Республики.

Отметим, что сегодня состоится визит временного президента Сирии Ахмеда аш-Шараа в Кремль, во время которого должна состояться встреча с президентом России Владимиром Путиным.