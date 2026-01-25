В Сухуме назвали сроки открытия набережной

К началу нового летнего сезона в Сухуме будет открыта после масштабной реконструкции набережная. Исторический облик объекта отчасти сохранится.

Сухумская набережная снова откроется после реконструкции 1 июня, сообщил замглавы абхазской столицы Константин Тарба.

Работы по реконструкции приморской набережной начались 30 сентябре 2025 года и будут завершены к новому курортному сезону.

Тарба отметил, что в первый день лета в Сухуме пройдет торжественная церемония открытия набержной, участие в ней примут те, кто направил средства на обновление набережной: представители властей Татарстана, Башкортостана, сухумского аэропорта, абхазских бизнесменов.

От кафе "Пингвин" до ресторана "Дэм" исторический облик набережной сохранится.

"Отреставрированная набережная имеет ценность для жителей и гостей столицы, для будущих поколений. Именно поэтому все детали мы хотим восстановить, как это было в первоначальном виде"

– Тарба

На обновленном променаде будет работать ограниченное количество кафе, они будут приведены к единому архитектурному стилю, добавил замглавы Сухума в беседе с радио Sputnik.