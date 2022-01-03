Человек уже может дожить до 120 лет – глава ВОЗ в РФ

Продолжительность жизни человека растет, реально даже преодолеть порог в 120 лет, рассказал глава ВОЗ в России. Также он объяснил подход ВОЗ к долголетию.

Дожить до 120 лет – возможно, такое заявление сделал глава офиса Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Батыр Бердыклычев.

"Я могу сказать, что на сегодняшний день, конечно, не существует какого-то рецепта или единой формулы, которая бы гарантировала достижение 120 лет, чтобы человек мог жить до 120 лет. Хотя такие прецеденты существуют, пока единичные"

– Бердыклычев

Он объяснил, в чем суть подхода Всемирной организации к долголетию: должен увеличивать не срок жизни, а сохранение качества жизни на протяжении многих лет.

"Наиболее важным фактором для долгой и здоровой жизни является здоровый образ жизни на протяжении всех этапов жизни. Это включает сбалансированное питание, регулярную физическую активность, отказ от курения и злоупотребления алкоголем"

– Бердыклычев

Также долгой и здоровой жизни способствует наличие доступа к качественной медицине, поддержание социальных связей и умение справляться со стрессом. Кроме того, влияние оказывает и генетика, и экология, отметил глава ВОЗ в РФ в беседе с ТАСС.

"На продолжительность и качество жизни сильно влияет окружающая среда, социально-экономические условия, такие как чистый воздух, безопасное жилье, образование, финансовая стабильность"

– Бердыклычев