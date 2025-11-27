Казахстан получит компенсацию по Карачаганаку – СМИ

Власти Казахстана выиграли международный арбитраж по спору о возмещении неправомерных расходов по разработке казахстанского нефтегазоконденсатного месторождения Карачаганак.

Властям Казахстана удалось склонить на свою сторону международный арбитраж, который рассмотрел спор между правительством Казахстан и крупнейшими нефтяными компаниями, работающими по договору о разделе продукции на Карачаганаке, передает Bloomberg.

"Суд еще не определил конкретную сумму, которую должны будут выплатить партнеры по месторождению, но внешние юридические консультанты предполагают, что она может составить от 2 до 4 млрд долларов"

- сообщение

Как говорится в публикации, арбитражное решение "подтвердило позицию правительства о том, чтобы компании возместили неутвержденные перерасходы и другие расходы, которые не должны были быть возмещены" по СРП месторождения, передает Sputnik Казахстан.

Это пусть и неполная, но значимая победа для Казахстана, который требовал от операторов Карачаганакского месторождения около $6 млрд компенсации, отмечает издание.

Минэнерго Казахстана пока решение арбитража не комментирует, объясняя это конфиденциальностью, которая не позволяет "раскрывать информацию, предоставлять разъяснения, комментарии либо иным образом обсуждать обстоятельства рассматриваемого дела до снятия ограничений компетентным лицом".