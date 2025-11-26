Казахстан нарастит добычу газа до 74 млрд кубометров через пять лет

В Казахстане добыча газа в ближайшие годы будет расти, к 2030 году она может составить 74 млрд кубометров. Запасы газа в республике оцениваются в 3,8 трлн кубометров.

Добыча газа в Казахстане увеличится в ближайшие годы, рассказал заместитель гендиректора по производству компании KMG-Карачаганак Андрей Кан.

По его словам, к 2030 году добыча может достигнуть 74 млрд куб м – в прошлом году добыча составила 59 млрд куб м. Цель может быть достигнута за счет разработки месторождений, расширения перерабатывающих мощностей и повышения коэффициента извлечения газа, пояснил специалист, выступая на Каспийской технической конференции SPE 2025 в Баку.

"Казахстан обладает значительными запасами природного газа - примерно 3,8 трлн кубических метров, при этом 19% сконцентрированы в ключевых месторождениях"

– Андрей Кан

Он назвал главные месторождения нефти и газового конденсата, это Тенгиз, Кашаган и Карачаганак.

"Эти три месторождения имеют глобальное значение не только по масштабу, но и по сложности разработки… Для их освоения необходимы современные технологии, сложное управление запасами и долгосрочные капитальные инвестиции"

– Андрей Кан