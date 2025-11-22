Вестник Кавказа

Турция продолжит закупки газа у РФ – Альпарслан Байрактар

© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Анкара намерена продолжать закупки российского газа. Глава Минэнерго страны Байрактар отметил надежность Москвы как поставщика "голубого топлива".

Глава Минэнерго Турции Альпарслан Байрактар заявил о продолжении импорта российского газа. По словам главы ведомства, Москва является надежным партнером на протяжении продолжительного периода времени.

"Мы приобретаем газ у России с 80-х годов XX века, Москва всегда была и остается надежным поставщиком газа. Российские поставки удовлетворяют порядка 40-50% потребностей Турции. Никаких поводов для беспокойства нет, мы продолжаем закупки газа у РФ"

– Альпарслан Байрактар 

Ранее стало известно, что РФ нарастила экспорт в Турцию на 16% за три квартала этого года. Общий объем поставок составил 1,45 млрд куб м.

