Германия не откажется от российского газа до 2028 года

Закупки газа у РФ по действующим долгосрочным контрактам продолжатся, поставки могут быть остановлены не ранее 2028 года, рассказали в Германии. Разрыв контракта повлечет убытки для Германии.

Импорт Германией газа из России будет продолжаться в ближайшие годы, поделился глава Федерального сетевого агентства ФРГ (регулятор) Клаус Мюллер.

"Европейская комиссия планирует, что пока действующие долгосрочные контракты по импорту российского газа истекут самое позднее в начале 2028 года"

– Мюллер

Контракт на поставки российского "голубого топлива" заключен национальной компанией SEFE (бывший Gazprom Germania). Поставки не могут быть ограничены Германией "без европейского санкционного режима", уточнил глава ФСА ФРГ. В случае разрыва контакта Германия понесет убытки.

"Если бы SEFE расторгла эти договоренности, то ей все равно пришлось бы платить, и Россия смогла бы повторно продать этот газ"

– Мюллер