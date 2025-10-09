Антироссийские санкции подняли цены на топливо в США – СМИ

Санкции США против РФ взвинтили цены на топливо на американском рынке, пишет Bloomberg. Влияние оказали ограничения, связанные с компаниями "Роснефть" и "Лукойл".
Санкции, касающиеся деятельности российских компаний "Роснефть" и "Лукойл", вызвали рост средней цены на дизельное топливо в Соединенных Штатах, пишет агентство Bloomberg, ссылаясь на слова старшего энергетического трейдера CIBC Private Wealth Group Ребекки Бабин.
"Текущий рост маржи нефтепереработки, по крайней мере частично, обусловлен неопределенностью вокруг предстоящих санкций США в отношении "Роснефти" и "Лукойла", а также январскими ограничениями ЕС на продукцию из России"
– Ребекка Бабин
В настоящее время в США, Европе и Азии маржа вышла на максимальный уровень по крайней мере с 2018 года, отмечает агентство. Сбои в экспорте окажутся шоком для глобального топливного рынка.