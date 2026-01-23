Вестник Кавказа

Президент Сирии аш-Шараа прибыл в Москву

В Москву прибыл президент Сирии аш-Шараа. Он обсудит с Владимиром Путиным вопросы двусторонних отношений, а также ситуацию в регионе.

Президент Сирии Ахмед аш-Шараа прибыл в Москву на переговоры с российским лидером Владимиром Путиным. Борт с главой Сирии приземлился в правительственном аэропорту "Внуково-2". 

Как отметил официальный спикер Кремля Дмитрий Песков, стороны намерены обсудить комплекс вопросов в рамках двусторонних отношений, в том числе планируется затронуть экономическую сферу и региональную проблематику. 

"Будут российско-сирийские переговоры в формате рабочего завтрака. Также будет отдельная беседа президента и господина Шараа. На повестке дня много вопросов, связанных с двусторонним взаимодействием, прежде всего в экономической сфере. Также обмен мнениями по ситуации в регионе, тем более что есть о чем поговорить"

– Дмитрий Песков 

По словам Пескова, лидеры также обсудят вопросы, связанные с дислокацией российских военных в Сирии. Пресс-секретарь президента отметил, что отношения Москвы и Дамаска активно развиваются.

