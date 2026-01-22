США планируют вывести войска из Сирии — СМИ

США рассматривают полный вывод войск с территорий Сирии после 12 лет присутствия. Триггером стало наступление правительственных сирийских сил и потеря курдами стратегических территорий и объектов.

Соединенные Штаты Америки могут завершить двенадцатилетнюю военную миссию в Сирии полным выводом войск с территории Арабской Республики, сообщает The Wall Street Journal.

Данное решение связывается с наступлением правительственных сил на северо-востоке страны, ранее подконтрольные Сирийским демократическим силам (СДС) — курдским отрядам самообороны на территории, стремящейся к автономии и ранее поддерживаемых США.

Правительство переходного периода Сирии во главе с Ахмедом аш-Шараа проводит активную политику по централизации власти над территориями Сирии. Столкновения сирийской армии с СДС в начале января привели к потере последними нескольких стратегических объектов военного и промышленного назначения, а также к контролю Дамаска над Эр-Раккой и Дейр-эз-Зором (богатые нефте-газовыми запасами).

Ранее американские военные начали транспортировку заключенных членов запрещенной в России организации ИГИЛ из Сирии в Ирак.

Центральное командование Штатов также в начале января этого года, по данным СМИ, обратилось к курдским ополченцам с призывом перестать оказывать сопротивление военным силам переходного правительства Сирии.