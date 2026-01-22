Состав Совета мира расширился до 26 стран

Еще 7 стран присоединились к составу созданной американским президентом межправительственной организации – Совету Мира. Общее число стран-участниц достигло 26.
Список стран-участниц Совета мира пополнился, о чем организация, чье создание инициировал президент США Дональд Трамп, заявила в социальной сети X (Twitter). На данный момент обновленное число подтвердивших участие стран составляет 26 стран.
Согласно опубликованной информации, число стан увеличилось на 7, к Совету присоединились Египет, Иорданию, Кувейт, Албания, Камбоджа и Республика Беларусь.
Первоначально в состав вошло 18 стран, подписавших устав межправительственной организации в ходе Всемирного экономического форума в Давосе. В их состав вошли страны:
- Южного Кавказа – Азербайджан, Армения;
- Ближнего и Среднего Востока – Бахрейн, Катар, ОАЭ, Саудовская Аравия, Иордания, Турция;
- Центральной Азии – Казахстан, Узбекистан, Монголия;
- Восточной Европы – Болгария, Венгрия и самопровозглашенный Косово;
- Южной и Юго-Восточной Азии – Пакистан и Индонезия;
- Северной Африки – Марокко;
- Латинской Америки – Аргентина, Парагвай.