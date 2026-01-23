Вестник Кавказа

В Минводы из Джидды пассажиров доставит резервный борт авиакомпании "Азимут"

Самолет Азимут
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Рейс Джидда – Минводы авиакомпании "Азимут" задержался по техническим причинам. Пассажиров в Россию доставят на резервном лайнере.

Авиакомпания "Азимут" направила в Джидду резервный борт, который доставит пассажиров в Минеральные Воды. Об этом рассказали в пресс-службе авиаперевозчика.

Как отмечается, резервный лайнер прилетел в Саудовскую Аравию из Сочи.

"Авиакомпания "Азимут" информирует о задержке рейса А49684 Джидда - Минеральные Воды за 27 января 2026 года по технической причине. (...) В Джидду прибыло резервное воздушное судно из аэропорта Сочи. В настоящее время воздушное судно готовится к вылету из Джидды"

– пресс-служба

Согласно сообщению, пассажирам предоставили прохладительные напитки, горячее питание и размещение в отеле на время ожидания вылета.

