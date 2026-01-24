Бизнес Азербайджана и Израиля наметил новые направления партнерства

В столице Азербайджана в рамках визита в страну министра иностранных дел Израиля Гидеона Саара и делегации представителей бизнеса страны прошел азербайджано-израильский бизнес-форум, наметивший вектор развития торговли и инвестиций.

В Баку сегодня прошла встреча министра экономики Азербайджана Микаила Джаббарова и министра иностранных дел Израиля Гидеона Саара, возглавившего бизнес-миссию страны, после чего бизнесмены двух стран встретились на азербайджано-израильском бизнес-форуме, чтобы обсудить вопросы расширения экономических связей и новые возможности партнерства, сообщили в министерстве экономики Азербайджана.

В ходе форума, в котором приняли участие представители более чем 100 компаний, работающих в сферах промышленности, строительства, фармацевтики, сельского хозяйства, технологий, водоснабжения, транспортной логистики, кибербезопасности, банковского дела, туризма и других отраслях, его участники отметили, что экономическое сотрудничество между Азербайджаном и Израилем развивается по восходящей линии, однако есть значительный потенциал для укрепления совместной деятельности по различным направлениям, передает Trend.

Микаил Джаббаров, выступая на форуме, проинформировал собравшихся об инвестиционной среде Азербайджана и созданных для инвесторов возможностях, выразив уверенность: обсуждения в рамках форума будут способствовать реализации новых инициатив и углублению деловых связей.

Министр экономики Азербайджана подчеркнул: сотрудничество между двумя странами основано на взаимном доверии, а контакты на высоком уровне играют важную роль в укреплении двусторонних отношений. Между Азербайджаном и Израилем сформировалось взаимовыгодное партнерство по широкому спектру направлений, в том числе в сферах энергетики, торговли, инвестиций, сельского хозяйства, фармацевтики, транспорта и других областях.

Министр иностранных дел Израиля Гидеон Саар высоко оценил динамичное развитие азербайджано-израильских отношений и отметил важность расширения прямых контактов между деловыми кругами, заявив о необходимости регулярного диалога и увеличения числа совместных проектов для дальнейшего углубления экономических связей.

В ходе форума был подписан Меморандум о взаимопонимании между Национальной конфедерацией организаций предпринимателей (работодателей) Азербайджанской Республики и Ассоциацией производителей Израиля.

Также стороны обсудили укрепление правовой базы экономического сотрудничества, увеличение товарооборота и перспективы развития во многих сферах, в том числе - ход реализации совместных инвестиционных проектов.