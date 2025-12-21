Вестник Кавказа

Масштабный сбой в системе бронирования привел к задержкам авиарейсов

© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В системе авиабронирования Leonardo произошел масштабный сбой в работе, который затронул сразу три крупных авиакомпании двух стран – его уже ощутили на себе пассажиры аэропорта курортного Сочи.

Системный сбой в системе бронирования авиабилетов Leonardo "Сирена-Трэвел") нарушил расписание авиарейсов трех крупных авиакомпаний – российского авиаперевзчика "Аэрофлот", его дочерней авиакомпании "Победа" и крупнейшего белорусского авиаперевозчика - авиакомпании "Белавиа".

"В связи со сбоем в системе бронирования Leonardo по независящим от авиакомпании причинам возможны корректировки расписания путем переноса времени вылета, а также отмены некоторых рейсов по всей маршрутной сети"

- "Аэрофлот"

В пресс-службе авиакомпании уже предупредили о возможных задержках во времени вылета и даже отмене некоторых рейсов, причем пассажиры отмененных авиарейсов смогут перебронировать билеты на другие авиарейсы только после полного восстановления работы системы, передает РИА Новости.

Последствия системного сбоя в работе системы уже ощутили на себе пассажиры в международном аэропорту курортного Сочи: у них возникли трудности с регистрацией на авиарейс и проблемы со сдачей багажа, также их предупредили о возможной корректировке в расписании полетов, сообщила пресс-служба аэропорта.

Поставщик услуг работает над восстановлением работы системы, а пока регистрация пассажиров ведется в ручном режиме, что существенно замедляет процесс.

С теми же проблемами уже столкнулись и пассажиры аэропорта Краснодара, сообщили в пресс-службе авиагавани.

