Уиткофф и Кушнер отправятся в Израиль – СМИ

Тель-Авив
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Bloomberg: после переговоров в Абу-Даби спецпосланники Трампа отправятся в Израиль на встречу с Биньямином Нетаньяху.

Спецпосланники лидера США Дональда Трампа Стив Уиткофф и Джаред Кушнер отправятся в Израиль на встречу с главой правительства еврейского государства Биньямином Нетаньяху, передает Bloomberg.

"Представитель канцелярии израильского премьера Шош Бедросян подтвердила, что встреча состоится, однако она отказалась назвать время и предоставить какие-либо другие детали"

– Bloomberg

Информации о предстоящих переговорах пока не поступало. Не исключено, что посланники Трампа обсудят с Нетаньяху вопрос участия Израиля в возможной операции против Ирана, а также детали работы Совета мира по Газе и второй этап урегулирования. 

Отметим, что Уиткофф и Кушнер присутствовали на переговорах между РФ, Украиной и США в Абу-Даби.

