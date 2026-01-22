Грузия рекордно нарастила закупку нефтепродуктов

В прошлом году Грузия приобрела на 13% больше нефтепродуктов, чем в 2024 году. Главным поставщиком остается Россия.

Грузия импортировала за год рекордный объем нефтепродуктов, сообщает медиаплатформа BMG.

Республика приобрела 1,8 млн т нефтепродуктов, что на 13% превышает показатели 2024 года. В денежном выражении также поставлен рекорд – импорт достиг $1,35 млрд, что больше данных за прошлый год на 4%.

Основной поставщик нефтепродуктов в Грузию – Россия, в 2025 году РФ сохранила лидирующую позицию, однако поставки на грузинский рынок снизились на 3%.

Отметим, что в 2025 году Грузия перепродала около 5% импортных нефтепродуктов в другие страны.