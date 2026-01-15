Новак: мировой спрос на нефть увеличился на 1 млн баррелей в сутки в 2025 году

Вице-премьер Александр Новак дал оценку мировому спросу на нефть в 2025 году и заявил о том, что в условиях экономической нестабильности он составил 104,6 млн баррелей в сутки.

Мировой рынок нефти в 2025 году показал умеренный рост спроса, несмотря на экономическую нестабильность, и составил 104,6 млн баррелей в сутки, написал вице-премьер Александр Новак в колонке для журнала "Энергетическая политика".

Это, по словам Новака, больше на 1 млн баррелей в сутки по сравнению с 2024 годом.

"Несмотря на то, что в Европе под влиянием "зеленой" повестки прогнозируется снижение потребления нефти - с нынешних 14 млн б/с до 10 млн б/с к 2050 году, рост мирового потребления нефти к этому же сроку может составить до 15-20 млн б/с" – Александр Новак

Кроме того, в своей публикации вице-премьер обозначил риски для нефтяной отрасли. Особую опасность представляет дефицит инвестиций, поскольку он может повлечь за собой снижение нефтедобычи.

"Без стимулирования новых вложений глобально растущий спрос на нефть не будет обеспечен предложением. Особенно с учетом того, что все больше стран переходят к добыче трудноизвлекаемых запасов, что требует еще больших затрат"

– Александр Новак

В 2025 году в эту область было вложено $420 млрд, добавил он.

Также риски для развития нефтяной промышленности несут искусственно создаваемые барьеры. Одним из примеров этого Новак назвал введение в конце 2025 года санкций США против отдельных российских нефтяных компаний.

"С начала года еще одним источником турбулентности для мирового нефтяного рынка становятся геополитические события в Венесуэле и Иране"

– Александр Новак