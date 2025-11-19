Евросоюз уменьшит потолок цен на нефть из России до $44,1 за баррель. Изменения начнут свое действие с 1 февраля текущего года.

С 1 февраля 2026 года ЕС снизит потолок цен на российскую нефть, это следует из открытых данных документации Еврокомиссии.

Цена уменьшится с $47,6 до $44,1 за баррель.

Предыдущее ограничение цен будет действительно до 31 января текущего года включительно, уточняется в документе.

Напомним, еще с декабря 2022 года действует эмбарго ЕС на морские поставки нефти из РФ, потолок цен оставался на уровне $60 за баррель, а в 2025 году он достиг предыдущего показателя $47,6 за баррель.