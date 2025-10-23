В мире ожидают падения цен на нефть

Специалисты американского банка Goldman Sachs, одного из крупнейших инвестиционных банков в мире прогнозируют падение цен на нефть до $50 в следующем 2026 году из-за ее перепроизводства.

Аналитики известного американского финансовый конгломерата, одного из крупнейших банков в мире Goldman Sachs, прогнозируют вероятное падение цен на нефть в 2026 году, объясняя это серьезным ростом ее добычи: избыток "черного золота" приведет к существенному профициту на рынке, полагают специалисты.

По предварительным прогнозам, рынок столкнется с избытком предложения нефти в размере около 2 млн баррелей в сутки, передает иранское государственное информационное агентство IRNA.

Аргументы банкиров веские, все они разложены по полочкам: так, организация стран-экспортеров нефти, а также Россия и другие ее союзники, существенно увеличили нефтедобычу с апреля. Вслед за ними предложение нарастили США и Бразилия, что лишь углубило опасения по поводу ее избытка.

Специалисты Goldman Sachs прогнозируют в будущем 2026 году падение цен на "черное золото" до отметки $50 за баррель. А вот расти в цене нефть начнет только с 2027 года, когда низкие цены начнут влиять на нефтедобычу в странах, не входящих в ОПЕК, отмечают аналитики.