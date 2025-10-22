Цены на нефть в мире взлетят, если Россия сократит экспорт – Путин

Российские лидер предрек значительный рост мировых нефтяных цен, в том случае если упадут поставки нефти и нефтепродуктов из РФ.

Президент РФ Владимир Путин рассказал, как изменится ситуация на мировом рынке нефти, в случае если российской нефти будет поставляться меньше.

Прежде всего президент отметил, что в отличие от США и Канады, Россия и Саудовская Аравия экспортируют больше нефти и нефтепродуктов, чем потребляют сами.

Заместить нефть из РФ на глобальном рынке будет непросто, потребуется время и большие инвестиции. на это уйдет время, продолжил он.

"Конечно, можно какую-то часть, разумеется, не все - это невозможно, а какую-то часть российской нефти и нефтепродуктов заместить на мировом рынке"

– Владимир Путин

Сокращение российских нефтепродуктов на рынке взвинтит цены, добавил президент РФ.

"Если резко уменьшится количество нашей нефти и нефтепродуктов на рынке, то вырастут цены"

– Владимир Путин