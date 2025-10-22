Цены на нефть выросли из-за санкций США против "Роснефти" и "Лукойла"

Нефтяные котировки уверенно растут на фоне введения США санкций в отношении российских нефтяных компаний. Утром фиксируется рост цены на 3,5%.

Нефть прибавила в цене более чем 3,5% на фоне известий о запуске США санкционных мер в отношении "Роснефти" и "Лукойла".

К 8:20 мск фьючерсы на Brent с поставкой в декабре прибавили более $2 за баррель в ходе торгов на лондонской площадке ICE Futures, составив $64,79 за баррель "черного золота".

Более чем на $1 было зафиксировано подорожание Brent в среду, достигнув отметки в $62,59 за баррель.

Также на $2 подскочила в цене техасская марка нефти WTI – фьючерсы на декабрь котируются в районе $60 за баррель в ходе торгов в Нью-Йорке на площадке NYMEX.

Напомним, вчера лидер США Дональд Трамп объявил об усилении санкционного давления на РФ, а также отменил встречу с российским президентом Владимиром Путиным в Будапеште.

Санкции против "Роснефти" и "Лукойла"

Ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и Финансового университета при правительстве РФ Станислав Митрахович в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" обратил внимание, что попавшие под новые санкции российские нефтяные компании были готовы к такому событию.

"На самом деле наши компании уже давно приспособились в рабочих условиях к санкциям. Некоторые дочерние структуры "Роснефти" находятся в санкционном списке довольно давно. В связи с этим, к примеру, для продажи нефти в Индию требуется использовать более длинную цепочку посредников – поскольку поставки напрямую невозможны, идет работа через другие, не находящиеся под санкциями компании. Такие схемы отработаны и будут применены для обхода новых ограничений", - прежде всего сказал он.

"Я не думаю, что американцы будут готовы слишком жестко давить на Индию по вопросу прекращения импорта российской нефти – они и так уже ввели меры против индийской экономики. Ввязываться в полноценную торговую войну с Индией или Китаем – это вне пределов возможностей США. Поэтому санкции введены, но поставки российской нефти и в Индию, и в Китай продолжатся через схему с посредниками либо через необходимость делать дополнительную скидку", - отметил Станислав Митрахович.

Экономист выразил уверенность в том, что нынешний всплеск нефтяных цен продержится недолго. "Когда хоть какие-то ограничения вводятся против крупных участников нефтяного рынка, вырастают ожидания временных проблем с поставками нефти – на тот период, пока не будет выстроена новая цепочка посредников. Соответственно, и цена на нефть растет. Когда будет произведена адаптация, начнется коррекция цены", - заключил ведущий эксперт Финансового университета при правительстве РФ.