Пентагон: США не позволят Ирану создать ядерное оружие

Появления у Ирана ядерного вооружения не допустят в Вашингтоне, об этом сообщили в Пентагоне, ссылаясь на американскую Стратегию нацобороны.

США не могут допустить того, чтобы Иран заполучил ядерное оружие, следует из обновленной Стратегии нацобороны Соединенных Штатов, передает Пентагон.

"Президент (США Дональд) Трамп неоднократно разъяснял, что Ирану не позволят получить ядерное оружие. Лидеры Ирана оставили открытой возможность того, что они снова попробуют получить ядерное оружие"

– Пентагон

В оборонном ведомстве Штатов добавили, что иранская сторона "отказывается участвовать в конструктивных переговорах".