Трамп: США и Иран планируют встречу по ядерной программе

Американский лидер рассказал, что по инициативе иранской стороны ведется организации встречи Вашингтона и Тегерана по ядерной сделке. Также он добавил, что США могут начать "действовать" до встречи.

Встреча США и Ирана по ядерной сделке организуется в настоящее время, поделился президент США Дональд Трамп с журналистами пресс-пула Белого дома.

По словам главы Белого дома, представители "иранского руководства позвонили" 10 января.

"Возможно, нам придется действовать до встречи. Встреча находится на стадии организации. Иран позвонил. Они хотят переговоров"

– Дональд Трамп

Отметим, что 10 января газета The Wall Street Journal писала о том, что в Вашингтоне обсуждается возможность нового удара по Ирану. В июне 2025 года США совершили бомбардировку трех ядерных объектов на территории Ирана.