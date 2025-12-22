США в ООН: Вашингтон готов к переговорам с Тегераном по ядерной программе

США готовы начать диалог с Ираном по ядерной программе. При этом Тегеран должен согласиться на прямые переговоры.

Вашингтон готов на переговоры по ядерной сделке с Ираном, если они будут прямыми, такое заявление на заседании Совбеза ООН по иранской ядерной программе сделала заместитель спецпосланника США на Ближнем Востоке Морган Ортагус.

"Соединенные Штаты остаются готовыми к проведению формальных переговоров, однако только в случае, если Тегеран открыт к прямому и содержательному диалогу"

– Морган Ортагус

Также она добавила, что переговоры по ядерной программе не будут публичными.

Позиция США по ядерной программе ИРИ не изменилась, заметила Ортагус, американская сторона находит недопустимым обогащение Ираном урана.