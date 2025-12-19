Несмотря на заявления американских чиновников, призывающих "давить" на Тегеран и не допускать возобновления его мирной ядерной программы, Иран наращивает потенциал ядерной промышленности в строгом соответствии с ДНЯО.

Постпред РФ при международных организациях в Вене, директор Департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД России Михаил Ульянов прокомментировал заявление бывшего госсекретаря США Майка Помпео, призвавшего воздействовать на Иран, чтобы не допустить реанимации его ядерной программы.

"По всей видимости, бывший госсекретарь не знает, что в соответствии с Договором о нераспространении ядерного оружия Иран обладает неотъемлемым правом поддерживать национальную ядерную программу при условии, что она служит исключительно мирным целям"

- Михаил Ульянов

Иран в соответствии с Договором о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) имеет право поддерживать свою ядерную программу, если она будет служить мирным целям, напомнил дипломат, передает РИА Новости.

Напомним, ранее мы писали о том, что Иран ускоренными темпами наращивает потенциал атомной промышленности до уровня стран Глобального Юга, заявил глава Организации по атомной энергии Ирана (ОАЭИ) Мухаммед Ислами.

Это прогресс требует непрерывного перехода научного знания в технологические и инфраструктурные механизмы, и даже несмотря на несогласие некоторых представителей мирового сообщества с реализацией Ираном своей ядерной программы, развитие отрасли неуклонно продолжается на передовом уровне.