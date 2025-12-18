Иран призвал исламские страны объединиться против внешних угроз

Исламские страны могут единым фронтом объединиться против внешних угроз, которые пытаются расколоть регион мелкими второстепенными конфликтами и манипулировать миллионами мусульман, заявил президент Ирана Масуд Пезешкиан.

Президент Ирана Масуд Пезешкиан на церемонии закрытия международной премии имени имама Хомейни призвал исламскую умму объединиться в сплоченную "единую силу", способную эффективно противостоять попыткам внешних сил разжечь конфликты в регионе.

"Все усилия наших врагов направлены на создание раскола. Они стремятся вовлечь нас в конфликты по несущественным и второстепенным вопросам, чтобы получить возможность безнаказанно грабить наши ресурсы и навязывать свою волю"

- Масуд Пезешкиан

Глава государства особо отметил: подлинное единство – это "истинный путь" для мусульман всего мира, именно оно не дает противникам сеять раздор и манипулировать миллионами мусульман. Именно единство народа стало ключом к успеху исламской революции, передает иранское государственное информационное агентство IRNA.

В то же время власть должна всегда помнить об ответственности власти перед обществом, доказывая это конкретными делами, а не оставаться равнодушными к его трудностям и бедам, отметил президент.

Еще один важный момент – власти должны добиваться реальных достижений в экономике и социальной сфере, демонстрируя достоинство и независимость, и не только внутри Ирана, но и в рамках взаимодействия с другими мусульманскими государствами, заключил Масуд Пезешкиан.