Вестник Кавказа

Тегеран: Атомная промышленность Ирана приближается к мировому уровню

Атомиум
© Фото: Дарья Мелехова/ “Вестник Кавказа“
Иран наращивает потенциал атомной промышленности, развиваясь в темпах, необходимых для выхода на уровень стран Глобального Юга, заявил глава национального предприятия атомной энергетики.

Иран переходит от исследований к практической реализации программы атомной промышленности, уже пребывающей на уровне стран Глобального Юга в некоторых секторах, заявил глава Организации по атомной энергии Ирана (ОАЭИ) Мухаммед Ислами на выставке достижений отрасли.

Прогресс, отметил Ислами, требует непрерывного переход научного знания в технологические и инфраструктурные механизмы, которые уже после своего полноценного формирования могут преобразовать имеющиеся ресурсы в продукты. Только выполнение всех необходимых условий позволит производственному циклу обеспечивать потребности национального уровня.

Ислами отметил, что даже несмотря на несогласие некоторых представителей мирового сообщества с реализацией Ираном ядерной программы (подразумевая удары Израиля и США по иранским объектам стратегического назначения), развитие отрасли неуклонно продолжается на передовом уровне.

Читайте нас в
Читайте нас в Yandex Zen Дзен Читайте нас в Яндекс новости Новости Наш канал в Telegram Telegram
900 просмотров

Вам может быть интересно

Видео

Все видео





Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.