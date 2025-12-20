Тегеран: Атомная промышленность Ирана приближается к мировому уровню

Иран наращивает потенциал атомной промышленности, развиваясь в темпах, необходимых для выхода на уровень стран Глобального Юга, заявил глава национального предприятия атомной энергетики.

Иран переходит от исследований к практической реализации программы атомной промышленности, уже пребывающей на уровне стран Глобального Юга в некоторых секторах, заявил глава Организации по атомной энергии Ирана (ОАЭИ) Мухаммед Ислами на выставке достижений отрасли.

Прогресс, отметил Ислами, требует непрерывного переход научного знания в технологические и инфраструктурные механизмы, которые уже после своего полноценного формирования могут преобразовать имеющиеся ресурсы в продукты. Только выполнение всех необходимых условий позволит производственному циклу обеспечивать потребности национального уровня.

Ислами отметил, что даже несмотря на несогласие некоторых представителей мирового сообщества с реализацией Ираном ядерной программы (подразумевая удары Израиля и США по иранским объектам стратегического назначения), развитие отрасли неуклонно продолжается на передовом уровне.