В МАГАТЭ рассказали о текущий ситуации с высокообогащенным ураном в Иране

Глава МАГАТЭ пожаловался на отсутствие необходимой информации о том, какое количество высокообогащенного урана есть в Иране. В организации полагают, что его большая часть все еще остается на территории Исламской Республики.

Большая часть высокообогащенного урана Ирана по-прежнему остается в стране. Такое заявление сделал гендиректор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси.

При этом он посетовал на то, что у организации чрезвычайно мало информации по этому вопросу.

"Разумеется, у нас есть серьезный дефицит информации – а с точки зрения нераспространения это крайне негативно, - потому что даже если эти объекты были серьезно повреждены, существует четкое понимание, что большая часть высокообогащенного урана, которым располагает Иран, все еще находится в стране"

– глава МАГАТЭ

Он отметил, что это очень важно с точки зрения нераспространения.

Напомним, на прошлой неделе глава МАГАТЭ сообщил, что организация хочет сама проверить заявления Исламской Республики о том, что на ее ядерных объектах небезопасно и туда нельзя попасть.

Ранее в США сообщили, что в результате июньской атаки ядерной программе Ирана был нанесен невосполнимый урон.