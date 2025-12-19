В МАГАТЭ рассказали о текущий ситуации с высокообогащенным ураном в Иране

Большая часть высокообогащенного урана Ирана по-прежнему остается в стране. Такое заявление сделал гендиректор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси.
При этом он посетовал на то, что у организации чрезвычайно мало информации по этому вопросу.
"Разумеется, у нас есть серьезный дефицит информации – а с точки зрения нераспространения это крайне негативно, - потому что даже если эти объекты были серьезно повреждены, существует четкое понимание, что большая часть высокообогащенного урана, которым располагает Иран, все еще находится в стране"
– глава МАГАТЭ
Он отметил, что это очень важно с точки зрения нераспространения.
Напомним, на прошлой неделе глава МАГАТЭ сообщил, что организация хочет сама проверить заявления Исламской Республики о том, что на ее ядерных объектах небезопасно и туда нельзя попасть.
Ранее в США сообщили, что в результате июньской атаки ядерной программе Ирана был нанесен невосполнимый урон.