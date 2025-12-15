МАГАТЭ призвало Иран предоставить доступ к ядерным объектам

Глава МАГАТЭ сообщил, что организация сама хочет убедиться в том, что в районе ядерных объектов Ирана сейчас небезопасно. Он также отметил, что в распоряжении Исламской Республики сейчас гораздо больше, чем три объекта.

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) хочет получить от Ирана доступ к ядерным объектам, расположенным на территории страны. Об этом заявил гендиректор организации Рафаэль Гросси.

Он отметил, что специалисты МАГАТЭ хотят сами проверить заявления Исламской республики о том, что там небезопасно и туда нельзя попасть.

Глава агентства также рассказал о том, как они собираются обосновывать свое дальнейшее присутствие в Иране и необходимость инспекций, учитывая заявление Соединенных Штатов о том, что все иранские ядерные объекты уничтожены.

"Прежде всего, у Ирана есть гораздо больше, чем эти три объекта. Эти три объекта очень важны с точки зрения переработки, конверсии и обогащения урана. Но ядерная программа Ирана этим не исчерпывается"

– Рафаэль Гросси

Он акцентировал внимание на том, что у Тегерана очень развитая ядерная программа с мощным научно-исследовательским компонентом и множеством других объектов на территории страны.

"Есть и атомная электростанция – "Бушер", а также планы по строительству новых, в том числе, если я не ошибаюсь, совместно с Россией. Поэтому работа продолжается во всех этих направлениях"

– глава МАГАТЭ

Он напомнил, что согласно ДНЯО и всеобъемлющему соглашению о гарантиях, Тегеран обязан предоставлять доступ к этим объектам.

"Это, собственно, и является частью нашего диалога. Потому что они говорят: "Это небезопасно, туда нельзя попасть". Но в таком случае вы должны допустить инспекторов, чтобы они подтвердили, что туда действительно невозможно попасть. Именно такой диалог мы сейчас ведем, и я надеюсь, что нам удастся добиться определенного прогресса"

– руководитель организации

Напомним, в ночь с 12 на 13 июня ВВС Израиля атаковали военные и ядерные объекты Ирана. Ответ Тегерана последовал в течение следующих 24 часов. Спустя неделю атаку на ядерные объекты Исламской Республики совершили уже США. Через несколько дней после этого стало известно, что Израиль и Иран договорились о прекращении огня.

Позднее в США сообщили, что своими ударами нанесли невосполнимый урон ядерным объектам Ирана, что привело к существенному откату его возможностей в данной сфере.