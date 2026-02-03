Вестник Кавказа

В Армению через Азербайджан отправят восемь вагонов с российским зерном

Сегодня в Армению отправится очередная партия с российским зерном. Состав достигнет точки назначения через территорию Азербайджана.

Россия поставит зерно в Армению через территорию Азербайджана. Состав, который отправится по маршруту до РА сегодня, будет включать в себя 8 вагонов с зерном. 

Отметим, что вчера в Армению прибыли 25 вагонов с зерном. Объем груза составил порядка 1,7 тыс т. 

Напомним, что поставки российского зерна через Азербайджан стартовали в ноябре прошлого года. Всего страна получила свыше 20 тыс т зерна. Азербайджан также начал поставлять в Армению топливо. 

Ранее вопрос транзитных поставок в Армению затронул в Давосе Ильхам Алиев. Лидер Азербайджана заявил, что страны в перспективе могут договориться о транзите через АР в обратном направлении – из Армении в Россию.

