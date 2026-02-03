Вестник Кавказа

РФ выразила признательность США за усилия по урегулированию украинского конфликта

Флаг России и США
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Кремль: Москва ценит усилия дипломатов Вашингтона по организации трехсторонних переговоров в рамках украинского урегулирования.

Россия выражает признательность США за действия, направленные на урегулирование украинского конфликта. В частности, Москва ценит усилия Вашингтона по организации переговоров в Абу-Даби между представителями РФ, Украины и США. 

"Она (позиция РФ по Украине - ред.) хорошо понятна и киевскому режиму, и американским переговорщикам, которые оказывают добрые услуги по проведению этих трехсторонних переговоров, и которым мы признательны за их усилия"

– Дмитрий Песков 

Напомним, что сегодня в Абу-Даби стартовали трехсторонние переговоры по украинскому урегулированию. Консультации будут продолжены завтра.

