Горнолыжные курорты ждут роста турпотока на предстоящие праздники

В предстоящие праздники 23 февраля и 8 марта, которые будут сопровождаться "длинными" праздничными выходными, будут пользоваться повышенным спросом горнолыжные курорты России, сообщил вице-президент Альянса туристических агентств России (АТА) Алексан Мкртчян.
"На первом месте горнолыжный кластер Сочи, дальше с огромным отрывом Архыз, Домбай, Приэльбрусье, Шерегеш, Манжерок, Хибины. Большого роста туристов не будет, прирост в целом будет в районе 6−8%"
- Алексан Мкртчян
Праздничный спрос на размещение чувствуется уже сейчас: так, на февральские праздники на этих горнолыжных курортах забронировано около 60% мест, на мартовские - до 50%, поведал вице-президент АТА, передает ТАСС.
И это несмотря на то, что праздничные выходные в нынешнем году не будут особо длинными: так, в День защитника Отечества и в Международный женский день россияне будут отдыхать по три дня: с 21 по 23 февраля и с 7 по 9 марта, добавил Алексан Мкртчян.