Горнолыжные курорты ждут роста турпотока на предстоящие праздники

На "длинные" праздничные выходные в День защитника Отечества 23 февраля и Международный женский день 8 марта туристический поток на горнолыжные курорты может вырасти на 6−8%, прочат в Альянсе турагентств России.

В предстоящие праздники 23 февраля и 8 марта, которые будут сопровождаться "длинными" праздничными выходными, будут пользоваться повышенным спросом горнолыжные курорты России, сообщил вице-президент Альянса туристических агентств России (АТА) Алексан Мкртчян.

"На первом месте горнолыжный кластер Сочи, дальше с огромным отрывом Архыз, Домбай, Приэльбрусье, Шерегеш, Манжерок, Хибины. Большого роста туристов не будет, прирост в целом будет в районе 6−8%"

- Алексан Мкртчян

Праздничный спрос на размещение чувствуется уже сейчас: так, на февральские праздники на этих горнолыжных курортах забронировано около 60% мест, на мартовские - до 50%, поведал вице-президент АТА, передает ТАСС.

И это несмотря на то, что праздничные выходные в нынешнем году не будут особо длинными: так, в День защитника Отечества и в Международный женский день россияне будут отдыхать по три дня: с 21 по 23 февраля и с 7 по 9 марта, добавил Алексан Мкртчян.