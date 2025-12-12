Майя Ломидзе рассказала, как россияне отдыхали на Кавказе в 2025 году

Исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе подвела для "Вестника Кавказа" первые итоги туристического 2025 года с точки зрения отдыха россиян на Кавказе.

(ЭКСКЛЮЗИВ)

Дагестан стал главным кавказским направлением внутреннего туризма россиян в 2025 году, сообщила корреспонденту "Вестника Кавказа" исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе, говоря о предварительных итогах уходящего года в туристической сфере на Кавказе.

"Дагестан – направление номер один на Северном Кавказе. Это мы сейчас не берем Ставропольский край, поскольку в эти двух регионах представлены разные виды туризма. Ставропольский край – это все-таки Кавказские Минеральные Воды, то есть санатории, оздоровление и любой семейный отдых, связанный с укреплением здоровья. Дагестан – это классическое туристическое направление, туда едут для отдыха на море и посещения гор в сочетании с гастрономическими удовольствиями", – прежде всего сказала она.

"В то же время, хотя Дагестан и является направлением номер один, динамика туристического потока там несколько снизилась, как, впрочем, и на многих других массовых направлениях. Соотношение "цена-качество" – то, что вызывало вопросы у наших туристов в течение года. Тем не менее, мы считаем, что в топ-10 Дагестан в следующем году войдет, у него очень хорошие для этого предпосылки при грамотной ценовой политике", – подчеркнула Майя Ломидзе.

При этом из-за катастрофы в Керченском проливе танкеров с мазутом в конце прошлого года упал туристический поток на курорты Краснодарского края. "Надо сказать, что туристов не досчиталась не только Анапа, но и Сочи. По оценке наших аналитиков, на порядка 3,5-4% меньше в этом году туристов во всем регионе Большого Сочи. В Геленджике их стало чуть-чуть больше, чем в прошлом. Основной бенефициар, если можно так сказать, перераспределения потоков на черноморском побережье – это Крым", – отметила исполнительный директор АТОР.

Отдельно Майя Ломидзе рассказала о ситуации в Грузии, где россияне составили в этом году наибольшую долю туристического потока. "Хотя с грузинской точки зрения речь идет о максимуме, в российской статистике Грузия не вошла в топ-5 по выездному туризму россиян. Дело в том, что это в основном направление самостоятельного туризма, а не организованного. Страна может предложить все виды отдыха, включая городские сити-туры на выходные дни; там есть море, горнолыжные курорты, еда и много развлечений, в том числе довольно интересный событий ряд", – сообщила она.

"Кстати, это касается не только Грузии, но и многих других соседних стран – россияне едут туда, чтобы посетить концерты мировых звезд и выступления творческих коллективов, которые не приезжают в Россию. Естественно, туристы едут ради концерта не на один день, и так получается растущий поток, который привлечен событийными мероприятиями. Возможно, эта тенденция в следующем году получит развитие", – добавила Майя Ломидзе.