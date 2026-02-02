В США одобрили сделку на $3 млрд по обслуживанию истребителей для Саудовской Аравии

Пентагон планирует заключить контракт на $3 млрд для обслуживания истребителей F-15 Саудовской Аравии, об этом уже уведомили Конгресс США.

Саудовская Аравия может получить сервисную поддержку для истребителей F-15 в рамках одобренной США сделки на $3 млрд. Об этом сообщило Агентство Пентагона по военно-техническому сотрудничеству.

Согласно заявлению, власти королевства запросили у США комплекс услуг по ремонту истребителей, поставку запчастей и программного обеспечения. Сумма потенциальной сделки оценивается в $3 млрд. Как отмечается, одобрение этого контракта будет способствовать целям американской внешней политики и национальной безопасности, усиливая позиции важного союзника вне блока НАТО.

Вашингтон уже уведомил Конгресс, который имеет стандартные 30 дней для возможного блокирования сделки. В Пентагоне подчеркнули, что это соглашение не подорвет военный потенциал США.

Напомним, что президент США Дональд Трамп в ноябре 2025 года подписал с Саудовской Аравией стратегическое оборонное соглашение, одновременно присвоив Королевству статус основного союзника вне НАТО. Этот статус служит формальной основой для углубления военно-технического сотрудничества, хотя и не предполагает гарантий взаимной обороны. Ранее администрация Трампа заявляла о намерении заключить с Эр-Риядом крупные контракты на поставку современных вооружений, таких как истребители F-35 и сотни танков.