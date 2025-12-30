Вестник Кавказа

Путин созвонился с принцем Саудовской Аравии

Телефон
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Президент РФ Владимир Путин провел разговор по телефону с наследным принцем Саудовской Аравии и обсудил с ним российско-саудовское партнерство.

Сегодня состоялся телефонный разговор российского президента Владимира Путина с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом Бен Сальманом Аль Саудом, сообщила пресс-служба Кремля.

Стороны обсудили двусторонние отношения России и Саудовской Аравии, российский глава поздравил принца с юбилеем установления дипломатических связей.

"В преддверии отмечаемого 19 февраля 100-летнего юбилея установления дипломатических связей (…) с удовлетворением констатировано, что двусторонние отношения достигли высокого уровня, приобрели многоплановый и обоюдовыгодный характер"

– Владимир Путин

Особое внимание в ходе телефонного разговора было уделено сотрудничество в ОПЕК+, отметили в пресс-службе.

Владимир Путин и бен Сальман наметили ориентиры для дальнейших совместных проектов в политической, торгово-экономической и гуманитарной областях.

Читайте нас в
Читайте нас в Yandex Zen Дзен Читайте нас в Яндекс новости Новости Наш канал в Telegram Telegram
920 просмотров

Вам может быть интересно

Видео

Все видео





Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.