Путин созвонился с принцем Саудовской Аравии

Сегодня состоялся телефонный разговор российского президента Владимира Путина с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом Бен Сальманом Аль Саудом, сообщила пресс-служба Кремля.
Стороны обсудили двусторонние отношения России и Саудовской Аравии, российский глава поздравил принца с юбилеем установления дипломатических связей.
"В преддверии отмечаемого 19 февраля 100-летнего юбилея установления дипломатических связей (…) с удовлетворением констатировано, что двусторонние отношения достигли высокого уровня, приобрели многоплановый и обоюдовыгодный характер"
– Владимир Путин
Особое внимание в ходе телефонного разговора было уделено сотрудничество в ОПЕК+, отметили в пресс-службе.
Владимир Путин и бен Сальман наметили ориентиры для дальнейших совместных проектов в политической, торгово-экономической и гуманитарной областях.