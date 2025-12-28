Путин и Пезешкиан провели предновогодний телефонный разговор

Президенты России и Ирана Владимир Путин и Масуд Пезешкиан провели телефонный разговор. Они обсудили двусторонние отношения, а также обменялись поздравлениями.

Российский президент Владимир Путин и его иранский коллега Масуд Пезешкиан сегодня провели телефонный разговор, сообщает сайт Кремля.

"В ходе телефонного разговора с Владимиром Путиным президент Исламской Республики Иран Масуд Пезешкиан осудил организованную киевским режимом масштабную атаку беспилотников на государственную резиденцию президента России в Новгородской области"

– Кремль

Президенты также обменялись мнениями относительно дальнейшего укрепления сотрудничества между Россией и Ираном в различных областях, в том числе в сфере энергетики и транспортной инфраструктуры, а также по ситуации вокруг ядерной программы ИРИ.

Кроме того, Пезешкиан тепло поздравил Путина с наступающим праздником Нового года. В свою очередь, глава российского государства передал наилучшие пожелания руководству и народу Ирана в связи с прошедшим недавно национальным праздником Шабэ Челле.